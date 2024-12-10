بتأييد 99% من عمومية الجبلاية.. هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة

قامت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم، بانتخاب المهندس هاني أبوريدة وقائمته لقيادة الكرة المصرية لمدة 4 سنوات قادمة، بعد التصويت لصالح قائمته في الجمعية العمومية التي أقيمت بمشروع الهدف.

وكان النصاب القانوني، لعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اكتمل بعد فتحه في التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ساعتين، ليكتمل بعدها النصاب القانوني، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 115 ناديا من 129 يحق لهم حضور الجمعية، بنسبة تتخطى 90% من أعضاء الجمعية، وعلى الرغم من نجاحه بالتزكية إلا أن اللوائح تتطلب تصويت 25% على الأقل من الحضور، وهو ما تخطاه بتصويت 99% من الحضور لصالح أبوريدة وقائمته.

وكانت الجمعية العمومية أشبه بمظاهرة في حب ودعم وتأييد المهندس هاني أبوريدة وقائمته والاحتفاء بعودته على رأس قيادة الكرة المصرية مجددا لمدة 4 سنوات قادمة مع تطلعات بعودة الكرة في مصر إلى مسارها الصحيح تحت قيادته.

وجاء إصرار الجمعية العمومية على الحضور بعدد كثيف لاجتماع الجمعية العمومية رغم أن الفوز سيكون بالتزكية، ليؤكد على دعم وثقة الأندية في أبوريدة وقائمته والتأكيد على قناعتهم التامة بقدرته مع مجلسه الجديد على قيادة سفينة الكرة المصرية بالصورة الأفضل في السنوات المقبلة.

وتضم قائمة المهندس هاني أبوريدة، كل من خالد الدرندلي نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، محمد الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وهو المجلس الذي سيدير الكرة المصرية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.