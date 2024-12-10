عمرو الليثي يحيي ذكرى ميلاد والده: "عيدك في الجنة"

أحيا الإعلامي عمرو الليثي ذكرى ميلاد والده، السيناريست الكبير ممدوح الليثي، التي توافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، داعيا متابعيه بالدعاء له.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا قائلا:" عيد ميلادك في الجنه ان شاء الله اللهم ارحم ابويا ممدوح الليثي وجميع أمواتنا أسألكم الفاتحه و الدعاء له و جميع امواتنا".

يذكر أن السينارست الراحل ممدوح الليثي مواليد 10 ديسمبر 1937 ورحل عن عالمنا في 1 يناير 2014 ، وقدم أعمال خالدة ستظل فى وجدان المشاهد المصرى وسيذكرها التاريخ، وهو رائد من رواد ماسبيرو فى عصره الذهبى، ومساهمته البارزة فى اقامة الصرح الاعلامى الكبير مدينة الانتاج الاعلامى ورئاسته لجهاز السينما به ومساهمته فى انتاج أهم الاعمال الدرامية والسينمائية.

كما قدم ما يقرب من (164) فيلماً روائياً بالاضافة الى " 600 " فيلم تسجيلى، كما ساهم اثناء رئاسته لقطاع الانتاج بالتليفزيون المصرى فى انتاج اهم الاعمال الدرامية المصرية ومنها المسلسلات الاجتماعية مثل ليالى الحلمية والمال والبنون ونصف ربيع الآخر وأرابيسك ولن أعيش فى جلباب أبى.

وكان ممدوح الليثي حريصا أن يقدم الأعمال القومية مثل رأفت الهجان والسقوط فى بئر سبع والثعلب وغيرها، والأعمال الدينية المتميزة ، مثل محمد رسول الله ومحمد رسول الإنسانية وعمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد، كما كان حريصا أن يقدم الأعمال الكوميدية بكل أشكالها وأنواعها أيضاً، بخلاف تقديم الفوازير، لنيللى وشريهان، كذلك ألف ليلة وليلة.