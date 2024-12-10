كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال» بالعاصمة الدوحة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران، راجع خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.

أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة اندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

وتطير بعثة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى قطر عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي بنصف نهائي البطولة.