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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التضامن تتابع حادث عقار الوايلي المنهار

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، مما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ وإصابة آخرين، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

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