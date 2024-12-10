بالفيديو.. تخفيضات تصل لـ 40 % على السلع الغذائية واللحوم بمنافذ الزراعة

قالت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ السلع الغذائية والقوافل المتنقلة والمعارض التابعة لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار اللحوم أو انخفاضها يعتمد على أسعار الأعلاف، مشيرة إلى أنه نظرًا لانخفاض أسعار الأعلاف فإن أسعار اللحوم انخفضت بالفعل ونعرض كميات كبيرة جدًا في منافذ الوزارة سواء المتحركة أو الثابتة التي تجوب القرى أو النجوع، بحيث أن يستفاد كل مواطن من تخفيضات الأسعار سواء على أسعار اللحوم أوالسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 25% و40% مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاستعداد في الفترة الحالية لشهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم المجمدة والطازجة، موضحةً أنه الوزارة تقدم جميع السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم، الزيت، السكر، الأرز، البيض، والزيتون، بالإضافة إلى منتجاتها الخاصة مثل العسل، المربات، وزيت الزيتون بأسعار منافسة، حيث يبدأ سعر زيت الزيتون من 190 جنيه للتر مقارنة بسعر 500 جنيه في الأسواق، بينما يتراوح سعر اللحوم الطازجة بين 250 و270 جنيه للكيلو.

وتابعت، أن الوزارة تسعى لتغطية أكبر عدد من المحافظات من خلال القوافل المتنقلة والمنافذ الثابتة التي تعمل يوميًا لتلبية احتياجات القرى والنجوع، مع استعدادات مكثفة لتوفير اللحوم المجمدة والطازجة وكافة السلع الأساسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأردفت، أن القوافل تزور المحافظات بتنسيق مسبق مع المحافظين، ويتم توزيعها على المناطق الأكثر احتياجًا، كما شاركت القوافل في العديد من المبادرات الحكومية التي استهدفت محافظات مثل المنيا، الفيوم، بني سويف، البحيرة، والإسكندرية، مؤكدةً أن الإقبال على هذه المنافذ كبير نتيجة للتخفيضات الملموسة وجودة المنتجات.