إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

قال الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 409 مرضى من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الدكتور بدر في بيان، أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

بدوره أشار إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى إعفاء 184 مريض إعفاء كلي و225 مريض جزئي بمستشفى العريش، مضيفل أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن مساعدتهم واجب إنساني.