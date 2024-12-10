اجتماع تمهيدي لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشمال سيناء

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، اجتماع تمهيدي لاطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: "مشوار الالف الذهبية " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.

وأعلن الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،في الفترة من ١٥ /١٢ وتنتهي في ٢٦ / ١٢ /٢٠٢٤ لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة. بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة جليلة لطفي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، أنه سيتم توقيع الكشف، وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان.. بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف والإعلام

ولفت د جليلة انه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتكثيف الجهود استعدادا لانطلاق الحملة التنشيطية: "مشوار الالف الذهبية " بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.

من جانبه أوضح فتحي عثمان ، أخصائي صحة المجتمع إلى التنويه عن الحملة والإعلان عنها من خلال المساجد، وكذلك تنفيذ ندوات دينية من خلال رجال الدين في الوحدات الصحية بالمحافظة، من خلال الحملة علاوة على عمل خطة توعية بالموضوعات المختلفة بهذا الشأن، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزواج القاصرات وغيرها من الموضوعات المختلفة، من خلال الدروس الدينية بالمساجد في جميع أنحاء المحافظة.