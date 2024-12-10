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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد حفل إليسا وتامر عاشور في دبي

اليسا
اليسا
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يحيي كل من النجمة إليسا والنجم تامر عاشور حفلًا غنائيًا في دبي، يوم 23 يناير، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل الأغاني المحببة للجمهور.

وكانت إليسا قد طرحت مؤخرًا ألبوم "أنا سكتين"، والذي ضم  12 أغنية.

وكانت قد عربت إليسا عن رأيها في سقوط نظام بشار الأسد، بعد هروبه من سوريا، وقالت عبر اتصالًا هاتفيًا لها ضمن برنامج «صار الوقت»: «مبروك لكل الناس إللي عانت من ظلم بيت الأسد لأن الكل كان يربط سوريا بسوريا الأسد، وهي أبعد ما يمكن أن تكون سوريا مربوطة باسم حافظ الأسد أو ابنه».

وأضافت: «أنا مش مبسوطة لأنه بشار الأسد سافر وهرب واستقبل بموسكو كلاجيء سياسي لدواعي إنسانية لأن أنا بدّي ياه يتعذب ويتحاسب على كل نقطة دم وكل نقطة عذاب عذبهم للمعتقلين تبعتا وللشباب يالي خطفهم للكل إنسان ولكل شهيد ولرفيق الحريري».

وتابعت إليسا: «حضرت الروبورتاج والأخبار ما كان يخلص على قد ما في ناس ماتت وغتيلت، وناس معتقلة مش معروفة هي وين».

على صعيد آخر طرح النجم تامر عاشور أحدث أغانيه "وداع وداع" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر.

حفل اليسا وتامر عاشور المقبل إليسا الفنان تامر عاشور بشار الاسد واليسا