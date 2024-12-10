هواوي تطلق النسخة الثانية من "قمة التعليم العالي 2024" لتعزيز التحول الرقمي بمصر

نظمت شركة هواوي النسخة الثانية من قمة "هواوي للتعليم العالي Huawei Egypt Higher Education Summit 2024"، بمشاركة عدد من قيادات القطاع الأكاديمي والتكنولوجي في مصر.

وتأتي القمة في إطار التزام هواوي بدعم منظومة التعليم العالي، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي متطلبات العملية التعليمية.

استعرضت هواوي خلال القمة أحدث تقنياتها المصممة لقطاع التعليم، بما يشمل:شبكات التعليم المتكاملة،الفصول الذكية،الحوسبة فائقة الأداء، حلول الحرم الجامعي الذكي، أنظمة Wi-Fi 7.

كما أطلقت الشركة لأول مرة مجموعة من منتجات eKit المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ودعم الكوادر الطلابية.

أكد الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، أهمية الشراكات مع الشركات العالمية، مثل هواوي، لدعم التحول الرقمي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال الشابة.

من جهتها، أشادت الدكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية بالتعاون بين هواوي والجامعات المصرية، والذي شمل إنشاء أكاديميات تدريبية ودعم الفصول الذكية، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم.

وأكد الدكتور هيثم حمزة الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة، الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحسين مخرجات التعليم، مشيرًا إلى أهميته في تخصيص المحتوى الأكاديمي وتطوير الأبحاث وتعزيز تجربة الطلاب.

من جانبه، عبر كوينتن زانج، نائب الرئيس لقطاع المؤسسات والقطاعات الحكومية بهواوي مصر، عن اعتزازه بإطلاق النسخة الثانية من القمة، مؤكدًا التزام هواوي بدعم مسيرة التحول الرقمي للتعليم في مصر من خلال أحدث التقنيات والشراكات الاستراتيجية.

شارك في القمة ممثلو الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب قيادات من شركة هواوي مثل المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة، والمهندس محمد عادل، مدير مبيعات حلول قطاع التعليم.