حسنى عطية عزام رئيسا لاتحاد المجالس الزراعية الإرشادية بالبحيرة

فاز الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة، برئاسة اتحاد المجالس الإرشادية بالبحيرة، ومحمد شيبة بأمانة الصندوق، ومحمد عبد المقصود قطب بوكالة المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد المجالس الزراعية بالبحيرة الذي عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة ، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة ، والمهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى، والمهندس محمد الشاعر رئيس جهاز تحسبن الاراضى بالمحافظة ، والمهندس ابراهيم نبيل مدير التوجيه المائى بالنوبارية ،والمهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة ، و أعضاء الاتحاد على مستوى المحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة الافتتاح للمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة ، مرحبا بالحضور ثم استعرض بنود جدول الأعمال ، وتم تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه ، كما تم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 ، بالإضافة إلى النظر فى خطة الاتحاد خلال السنة المالية 2024/2025 بجانب البنود الأخرى التى تهم المزارعين ، ومنها اختيار أعضاء هيئة المكتب والرئيس ، وتفويض سكرتير اتحاد المجالس فى مراجعة الميزانية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2024 وتوزيع عائد المشروعات على العاملين والأجهزة المعاونة وعمل الحسابات الختامية للمشروعات المنتهية فى 30/6/2024 .

من جانبه قال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة ، إنه سعيد بهذه الثقة، مؤكدا على ضرورة أن "نتكاتف جميعا من أجل عودة المجالس الزراعية إلى سابق عهدها، ويجب أن نكون جميعا رجل واحد من أجل خدمة المزارع وتوفير كل متطلباته من سلع غذائية ومستلزمات إنتاج بأسعار مميزة عن السوق.

وأضاف "عزام"، كما يجب أن نقوم بدورنا من خلال مناقشة خطة التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتوعية بخصوص المحاصيل الشتوية ومتابعة الحقول الإرشادية لجميع المحاصيل الشتوية من " القمح و الفول والبنجر والشعير والكتان " مع توفير التقاوى من الأصناف عالية الجودة والإنتاج المتميز والمقاومة للأمراض" بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من خلال اتحاد المجالس الزراعية خاصة التقاوى عالية الإنتاج والمتميزة بالانتاجية العالية والمقاومة للأمراض من مركز البحوث وإدارة إنتاج التقاوى والشركات الموثوق بها ، مع أهمية استخدام الزراعة الآلية والتسوية بالليزر بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضى والميكنة الزراعية ، وقيام المجالس بدورها بعمل منافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية وزيادة عدد المنافذ وذلك لخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.