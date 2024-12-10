تمكنت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة، من انتشال 8 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار.

عقار الوايلى المنهار

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية برفغ الانقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء ، إلى موقع انهيار عقار الوايلى المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة، والبحث عن المفقودين جراء الحادث.