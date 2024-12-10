غياب شاليمار شربتلي عن جلسة محاكمة عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهراتها

غابت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف؛ عن حضور جلسة اليوم بمحكمة جنح الجيزة، رغم استدعائها للمرة الثانية، وذلك خلال نظر جلسة اتهامها للمخرج عمر زهران في سرقة مجوهراتها.

وكان من المنتظر - خلال جلسة اليوم- أن تدلي شاليمار شربتلي بأقوالها في اتهام المخرج عمر زهران بسرقة متعلقاتها.

وووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور إلى مقر الحكمة للدفاع عن المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

واستجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران حول الاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته. وأوضح “زهران” أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بقيمة 250 مليون جنيه من شقتها، زاعمة أنه أعاد 200 مليون جنيه من قيمة المسروقات، بينما كان الخلاف حول المبلغ المتبقي.

وأضاف قائلًا: "إذا كنت أخذت 200 مليون، فلماذا أعيدها؟".

وخلال الجلسة السابقة، طلب فريق الدفاع الإفراج عن المتهم على ذمة التحقيقات، موضحًا أن إحالة المتهم إلى المحاكمة تمت في وقت قصير، مما حال دون الاطلاع الكامل على الأوراق. ومع ذلك، قررت المحكمة استمرار حبس المخرج عمر زهران لحين نظر الجلسة الثانية لمحاكمته.

أُحيل المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني في القضية التي تحمل رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، بعد اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار الشربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.

رسائل تهديد

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى أقوال أحد أعضاء هئية الدفاع الـ3 الحاضرين عن المتهم حول القضية والذي طالب بتفريغ هاتف زهران الذي يزعم أنه يحتوي على رسائل تهديد متبادلة بينه وبين خالد يوسف، واستدعاء شهود النفي والإثبات، بالإضافة إلى تقديم فواتير تثبت ملكية المجوهرات موضوع الاتهام، كما طلبوا الإفراج عن زهران بضمان مالي نظراً لتدهور حالته الصحية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأمرت باستمرار حبسه.

كما طالب باستدعاء الفنانة شيلمار شربتلي للاستماع إلى أقوالها أمام هيئة المحكمة كشاهدة إثبات، علاوة على السماح لهئية دفاع المتهم ببطرح عدة اسئلة للفنانة امام هئية المحكمة.



قال أحمد مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران، إنه سيطلب تأجيل القضية من أجل الإطلاع ومراجعة الواقعة بشكل جيد ومعرفة ما جاء بالتحقيقات السابقة، مؤكدًا أن الجميع يقف مع عمر زهران ويدعمه ونستبعد موضوع السرقة، فكيف لرجل ثري أن يسرق؟

وخلال الجلسة الماضية، وصل المخرج عمر زهران، مرتديا "ترنج أسود"، في حراسة أمنية مشددة؛ لمحكمة الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

وكان زهران قد نُقل إلى السجن المركزي بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد قضاء عدة أيام في قسم شرطة الجيزة، وفي الوقت ذاته، قدم الدفاع طلباً بتعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه، معتبرين أن القضية قائمة على بلاغ كاذب.

استغل غيابها وسرق الشقة

فيما كشف مصطفى رمضان، محامي شاليمار شربتلي، امام هئية المحكمة، ان الفنانة لم تعطي المتهم المجوهرات على سبيل الهدية مستندا لاقوال الفنانة في نص التحقيقات امام النيابة، وذلك حينما تسائل اعضاء هيئة المحكمة بأن المتهم قال في التحقيقات إن المجوهرات المحرزة حصل عليها كهدية من شاليمار الشربتلي، مشيرا الى ان المتهم استغل فترة غيابها عن الشقة وقام بسرقة المجوهرات وحينما عادت اكتشفت السرقة ومن ثم حررت محضر بذلك.

ولأن سرقة شقة موكلتي ليس بها مظاهر كسر للخزينة أو غيرها، فالمسألة لم يكن بها اتهام صريح لأحد، وبناءً عليه لم يكن هناك جهد زهيد بعمل تحريات لعدم وجود متهم واضح.



واستعلمت عن البلاغ فتبين بأنه تم حفظه، فقامت بعمل تظلم، ولكن عمر زهران نصحها بالبحث عن المجوهرات في شقتها وهو سيساعدها من خلال أحد الأشخاص في العثور عليها.

سر الحقيبة السوداء .. امر احالة زهران

وجاء في أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة المجني عليها.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).



وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

ليلة القبض على زهران

يُذكر أنه قد جرى ضبط المتهم، من قبل وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية.

وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر، أن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، قرر توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.