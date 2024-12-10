الغرفة الألمانية العربية تعقد ندوة حول السياسات الضريبية بحضور وزير المالية

تعقد الغرفة العربية الألمانية، اليوم الثلاثاء ندوة حول التعاملات الضريبية في مصر وما استجد عليها من إجراءات وقوانين،

وتستضيف الغرفة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية لتوضيح كافة السياسات والإجراءات الضريبية التي يواجهها المستثمرين الألمان حين يقررون الاستثمار في مصر.

وكشفت مارين ديالة شيلشميت، الرئيس التنفيذي للغرفة العربية الألمانية بالقاهرة، عن تفاصيل عن القمة الاقتصادية المقرر انعقادها بين مصر وألمانيا في شهر فبراير 2025 ، موضحة أنه من المقرر أن يشارك في تلك القمة ممثلي الحكومة الألمانية إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية.

وأوضحت شيلشميت، من ضمن أجندة القمة المقرر انعقادها في فبراير مناقشة كافة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على البلدين وأيضا تنفيذ لقاءات p2p بين رجال أعمال ألمانيا ونظائرهم المشاركون.

وأكدت شيلشميت، أن الغرفة الألمانية بالقاهرة تسعى على قدم وساق لجذب شركات ألمانية للاستثمار في مصر إلى جانب حث الشركات الألمانية القائمة على عمل توسعات وتحقيق نمو أفضل.

وحول النمو المستهدف للاستثمارات الألمانية فى خلال العام المقبل، قالت، إنه من الصعب تحديد النسبة المتوقعة نظرا لأن الغرفة الألمانية بالقاهرة من ضمن 140 غرفة حول العالم مثيلة لها تعمل على نفس استراتيجية جذب استثمارات ألمانية للدول التي تعمل فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انعقاد القمة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة من أجل إقامة استثمارات مشتركة.