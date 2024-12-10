تفاصيل لقاء السيسي ورؤساء كبرى الشركات النرويجية| صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المقابلة شهدت استعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن التعاون القائم بين مصر والشركات الحاضرة في مجال الاستثمار الأخضر، مؤكدا على مسعى مصر لتصبح مركزا للطاقة الخضراء في المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة.

ووجه رئيسا الشركتين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام والدعم الذي تحظى به الاستثمارات النرويجية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، وكذا التوسع في مشروعات شركتي "سكاتك" و"يارا" في مصر، كما تم استعراض مستجدات المشروعات القائمة بالفعل وسبل تعزيزها.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الإفريقية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر من ناحية والجهات ذات الصلة والشركات النرويجية من ناحية اخرى، حيث تم استعراض أبرز السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة التنمية الاقتصادية، والأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على أن مصر تنظر الى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية، خاصة مع ما يتوافر بمصر من إمكانيات في هذا الصدد، سواء من حيث الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وأن الرئيس أشار في هذا الشأن إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لزيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معربا عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "إمباور" والشركات النرويجية ذات الصلة، ومشيرا إلى حرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا، بما يدعم جهود القارة في التنمية، حيث تم استعراض الدور الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية لتقديم دعم مشترك وملموس للقارة وشعوبها.

وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيس مراسم توقيع عقد بين شركة "امباور" النرويجية وشركة "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة.