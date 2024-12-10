واشنطن بوست: الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاحتواء الوضع في سوريا خشية حدوث فوضى

ذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاحتواء الوضع في سوريا خشية حدوث فوضى عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل معارضة مسلحة وأدى إلى انهيار حكومة الأسد ترك الحكومات في جميع أنحاء العالم في حالة من الترقب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين كل الاضطرابات الخارجية التي اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إلى مواجهتها وإدارتها في السنوات الأخيرة، لم تكن سوريا على قائمة أي أزمات محتملة.

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي، الذي تتولى الولايات المتحدة رئاسته الدورية حاليا، عقد اجتماعا مغلقا بعد ظهر أمس الاثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.

وبحسب الصحيفة، ركزت الجهود العسكرية الأمريكية حتى الآن على منع قوات تنظيم داعش التي تجوب شرق سوريا من الاستفادة من الفوضى. وشنت الولايات المتحدة أمس الأول الأحد عشرات الغارات الجوية ضد مسلحي داعش.

ولم يشر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع الحساس والمتطور، إلى أن إدارة بايدن مستعدة لإعادة تقييم سياسات عدم التدخل في سوريا في الأمد القريب.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، قوله إن وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ جزء من جهد جماعي بين وكالات الاستخبارات لتقييم الجماعات المسلحة المختلفة في سوريا "لتحديد الشركاء المحتملين المتوافقين مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها".

