رئيس جامعة سوهاج يشارك بختام حفل مبادرة "تمكين" ويشيد بدعم السيسي لذوى الهمم

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في حفل ختام فعاليات النسخة الأولى من مبادرة "تمكين" لتمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات المصرية، والتي أقيمت في أجواء احتفالية بساحه معبد الأقصر، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة.

ووجه النعماني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي رعايته ودعمه لذوي الهمم، حيث حققت الدولة المصرية في عهده انتصارات عديدة لصالح ذوى الإعاقة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم ودمجهم بالمجتمع، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية.

وأضاف النعماني ان جامعة سوهاج أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وحققت طفرة كبيرة في رعاية حقوق الطلاب ذوي الهمم، وذلك من منطلق احترام الجامعة لأصحاب القدرات المتميزة، حيث أكدت الجامعة حق الطلاب من ذوي الهمم في الإلتحاق بأي كلية طالما لم تتعارض إعاقتهم معها، كما اهتمت بتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم من خلال مركزي خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ونور البصيرة بالجامعة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة، و تطوير البنية التحتية التي تساعدهم، وكافة الخدمات التي تساعدهم علي تلقي العملية التعليمية بسهوله ويسر.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بأن المبادرة تم تدشينها في 26 أكتوبر الماضي بمقر جامعة القاهرة، وتم البدء في تنفيذ الفعاليات والأنشطة وفق جدول زمني يضم جميع أقاليم الجامعات المصرية،ومنها إقليم جنوب الصعيد والذي يضم جامعات سوهاج، جنوب الوادى، الاقصر، أسوان، وشملت مبادرة تمكين داخل الجامعة عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لجميع منسوبي الجامعة .

وقال الدكتور طارق ذكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ان الجامعة شاركت بوفد من الطلاب من الصم وضعاف السمع والقزامة والسمعية البسيطة، في ملتقي «تمكين»، والذي نفذته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع حملة «مانحي الأمل» العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك في الفترة من 7 الي 12 ديسمبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الحفل تضمن باقة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها طلاب ذوي الهمم، والتي أظهرت قدراتهم وإبداعاتهم، كما تم عرض أفلام تسجيلية وثقت مسيرة مبادرة "تمكين" وإنجازاتها الملموسة في تمكين الطلاب ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية شاملة لهم، وعرض الطلاب بعض تجاربهم الشخصية، وكيف تعاملوا مع إعاقاتهم، لتتحول الإعاقة إلى مصدر للإلهام والإبداع.

وحضر الحفل كلًا من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور محمد جبران وزير العمل، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والقيادات الشعبية والتنفيذية ، ومشاركة واسعة من طلاب مختلف الجامعات المصرية.

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