سويلم يلتقي وزير البيئة السعودي على هامش مؤتمر COP16

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الضيافة والاستقبال، موجهًا التهنئة على نجاح أعمال مؤتمر COP 16 الذي تستضيفه السعودية، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه.

وأشار المهندس الفضلي للعلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسؤولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وخلال اللقاء تم استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية، وإجراءات صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم بما يحقق مصالح الطرفين ويُمكن من تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات (تعزيز التكنولوجيا والممارسات المتعلقة بزيادة إنتاجية وحدة المياه - الاستخدام المستدام لموارد المياه وإعاده الإستخدام والتحلية للزراعة - تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقها – تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه ˗ إدارة مخاطر السيول وحصاد الأمطار ) ، حيث قام وفد سعودى رفيع المستوى بزيارة لمحطتي الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في شهر نوفمبر الماضي للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة استخدام المياه، ضمن أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشاد الدكتور سويلم بما حققته المملكة العربية السعودية من تطور كبير فى مجال تحلية المياه، مشيرا للزيارة التفقدية التي قام بها لمحطة الشعيبة لتحلية المياه والتي تخدم مدينتىس مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب، وتفقد "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة، وذلك ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين.

وخلال اللقاء تم التباحث حول عدد من الموضوعات مثل التعاون في مجال الاستمطار، والزراعة باستخدام المياه المحالة وتربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب على المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، ودراسة عمل محاكاة حاسوبية لدراسة جدوى إقتصادية وبيئية لاستخدام مياه الصرف الزراعي المحلاة في الزراعة بالتعاون بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري المصرية ووكالة البحث والابتكار السعودية.

كما تم بحث تعزيز التعاون البحثى في مجال المياه بين البلدين التعاون بين الجانبين من خلال التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.