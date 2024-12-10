مصرع 4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيام (4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها " قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، هتك عرض " ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج .

وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى ( الأمن العام ، الأمن المركزى ) ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو " – 7 بنادق " آلية ، خرطوش "– طبنجة – 3 دراجات نارية "بدون لوحات").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.