ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيام (4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها " قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، هتك عرض "  ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج .

وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى ( الأمن العام ، الأمن المركزى ) ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو " – 7 بنادق " آلية ، خرطوش "– طبنجة – 3 دراجات نارية "بدون لوحات").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سوهاج اجرامية المؤبد