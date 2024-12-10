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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يسحب 1.294 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سيولة نقدية بقيمة 1.294 تريليون جنيه من 25 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بفائدة بلغت 27.75%.، ويأتي هذا بعد سحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه الأسبوع الماضي من 26 بنكًا.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، تحديث القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي تُنفَّذ عبر مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بشكل أسبوعي. 

وتشمل القواعد الجديدة الإعلان عن حجم العملية مسبقًا، مع قبول العطاءات وفق نظام تخصيص يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، وبسعر العملية الرئيسية.

وأوضح البنك، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية. 

واعتبارًا من 23 أبريل 2024، سيتم التحول إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي استمراره في إدارة السيولة بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب للحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع هدفه التشغيلي المتمثل في تثبيت متوسط سعر الفائدة حول سعر العملية الرئيسية "الكوريدور".

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