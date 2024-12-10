بالفيديو.. الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته في النرويج

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر إقامته في العاصمة النرويجية "أوسلو"، وذلك حسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل ظهر أمس الاثنين، إلى القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو للقاء ملك النرويج هارولد الخامس بحضور ولي العهد النرويجي وأقيم للرئيس السيسي استقبال رسمي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك النرويج إلى زيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وناقش الرئيس السيسي، خلال لقائه بملك النرويج سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنسيق الموقف في المحافل الدولية بالموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما ناقش الرئيس السيسي، مع ملك النرويج، الأوضاع بالشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس دولة مصري يزور النرويج وترجع إقامة علاقات دبلوماسية بين النرويج ومصر إلى عام 1936.