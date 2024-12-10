المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب تنفيذ ترتيبات انتقالية شاملة في دمشق

قال جاير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، إنه يجب تنفيذ ترتيبات منظمة وشاملة تتمتع بالمصداقية وتضمن تمثيلا أوسع من المجتمع السوري بأطيافه كافة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا، أن أهم اختبار في سوريا الآن هو تنفيذ ترتيبات انتقالية شاملة في دمشق تشمل المجتمع السوري حتى يمكن تحقيق بداية جديدة، موضحا أن الوضع في سوريا لم يستقر بعد.. والسوريون أمامهم فرصة حقيقية عليهم استغلالها بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتابع المبعوث الأممي إلى سوريا، أن الاقتصاد السوري تدهور والوضع الإنساني سيئ ويجب العمل على مواجهة التحديات.