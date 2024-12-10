التضامن: استقبال 168 ألف اتصال خلال نوفمبر الماضي

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من 168 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية نوفمبر الماضي ما يقرب من مليون اتصال.

وقد قام مسؤولو الخطوط خلال شهر نوفمبر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 90% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 109.076 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 100.112 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكان من بين هذه الاتصالات 69.899 استفسار، و17.816 طلب، و7.236 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات البحيرة، ثم المنيا، ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال 27.545 اتصال على الخط الساخن رقم 16868 وتم الرد على 17.265 اتصال منها بنسبة رد تصل إلى 63%، وكان من بين هذه الاتصالات 16.368 استفسار، و238 طلب، و100 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء.

وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال 11.473 اتصال على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 10.253 منها بنسبة رد تصل إلى 89%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال 5.640 اتصال على نفس الرقم، وتم الرد على 5.600 اتصال منها بنسبة رد تصل إلى 99%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة،ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

كما استقبلت الوزارة 5.346 اتصال على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 5.099 منها بنسبة تصل إلى 95 %، كان منها 4.519 استفسار، و194 طلب، و1.132 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوداي الجديد، والبحر الأحمر، ومطروح.

كما قام مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال 7.461 اتصال على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على 7.210 منها بنسبة تصل إلى 97% كان منها 4.092 استفسارا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و3.097 طلب للعلاج أو المتابعة و21 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

وفيما يتعلق بخط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل 1.115 اتصال على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على 1.049 اتصال منها بنسبة تصل إلى 94%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلسالوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم ( 19828).