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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير: توفير أتوبيسات لنقل العاملين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان للقطار الكهربائي الخفيف

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء لتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل، بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان إلى محطات القطار الكهربائى الخفيف "LRT" لتيسير انتقال العمالة من وإلى مقر عملهم  بوسائل مواصلات أكثر أمناً وراحة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال تفقده المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تضمنت الجولة تفقد 4 مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكهربائية والغزل والنسيج والأدوات الصحية وأجهزة إطفاء الحريق، إلى جانب تفقد المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية ومصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو".

الفريق كامل الوزير وزير الصناعة النقل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان القطار الكهربائي LRT