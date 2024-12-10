الجيش الإسرائيلي يتوغل بمناطق في ريف دمشق الجنوبي.. وانفجارات بمحيط العاصمة

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ هناك أصوات انفجارات تدوي في محيط العاصمة دمشق والمناطق الجنوبية من سوريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي والصواريخ للمواقع التابعة للجيش السوري في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح على بعد أقل من 20 كيلو متر من محافظة ريف دمشق، مشيرا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى مناطق ريف دمشق الجنوبي ومناطق عرنا وبيت جن، لافتا إلى أن رحيل بشار الأسد ترك القوات المسلحة السورية في مهب الريح، إذ جاءتها أوامر الانسحاب قبل مغادرة الأسد لدمشق، بالتالي ذهب الجنود والقادة والضباط إلى منازلهم.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «تُركت القواعد العسكرية والألوية والإدارات بدون أي حماية وحراسة، ما دفع ضعاف النفوس إلى دخول مقرات الجيش السوري وسرقتها وسرقة الأسلحة، بالتالي الآن لا يوجد لدينا دفاع جوي ولا جيش ولا ناطق عسكري يخبرنا ماذا يجري».