الأربعاء المقبل.. الزمالك يواجه دياموند وديًا استعدادًا للكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب النادي في الحادية عشرة صباحاً، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز البدلاء والمستبعدين من مواجهة إنيمبا النيجيري الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.