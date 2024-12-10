متحدث الخارجية الأمريكية: من الصعب التكهن بنتيجة الوضع الحالي في سوريا

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنينا وقواتنا في سوريا والمنطقة بشكل عام.

وأضاف "ميلر" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن التنسيق بين الولايات المتحدة والقوات السورية الديمقراطية يهدف إلى محاربة داعش، موضحًا أنه من الصعب التكهن بأي نتيجة بشأن الوضع الحالي في سوريا.

وتابع: "سنشجع الأطراف السورية على تشكيل حكومة مؤقتة وحماية سيادة الدولة"، مؤكدًا: " نراقب مستجدات اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا ونطالب الطرفين بالتزام بنوده".