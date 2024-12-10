محافظ الشرقية يُشيد بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ICLC6 بالسعودية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان " مدن التعلم في طليعة العمل المناخي " في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في حضور محافظي وعمداء المدن المشاركين بالمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ICLC6، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط كان لها عظيم الأثر في ابراز أهمية دور الأفراد والمجتمعات في تحقيق التغيير المستدام، وضرورة التحرك الفوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، أن القدرة على إحداث التغيير تكمن في أيدي الأفراد والمجتمعات، وأهمية التعليم المستمر واتخاذ القرارات الرشيدة في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكذا أهمية المهارات الخضراء في دفع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وضرورة توفير الأدوات اللازمة لسكان المدن لبناء بيئات أكثر استدامة.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ICLC6 ومثمنا دور معهد اليونسكو على تنظيمه للمؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، حيث لفت إلى أنه فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة وأيضاً دعم الملفات التنموية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشاركين في المؤتمر والذي نظمته شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم سلطوا الضوء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة ودور المدن في ريادة الحلول للتحديات العالمية التي منها تغير المناخ والتلوث، من خلال تبني ممارسات مستدامة وإبتكارية، وأهمية التعليم مدى الحياة والتعليم المستمر في تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل وأكدوا ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في صنع القرار، وذلك لضمان إستدامة التنمية، وأهمية دور الفن والثقافة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإبداعاً، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعاون بين الشعوب لبناء عالم أكثر عدالة وسلاماً.

وأضاف المحافظ أنه خلال مشاركته بالمؤتمر تم تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة لتحديات التنمية المستدامة، مثل: استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعي لتعزيز الوعي المناخي، وتطوير أدوات لمساعدة البلديات على وضع معايير عملية للتعليم المناخي، وأهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وأكد محافظ الشرقية أهمية تنظيم المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ICLC6 في تفعيل دور مدن التعلم مؤكداً المشاركة الفعالية لمحافظة الشرقية علي مدار أيام انعقاد المؤتمر لافتا إلى أن البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى العمل معا لبناء مدن مستدامة وشاملة وعادلة للجميع، من خلال التعليم المستمر والتعاون والرؤية الإنسانية.