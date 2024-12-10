أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الدواجن اليوم سواء كان سعر المزرعة أو سعر المحلات للمستهلكين، إذ سجلت بدءا من 72 جنيهًا في المزرعة لتكون شبه مستقرة لمدة 3 أيام.
وفيما يلي أسعار الدواجن اليوم للمستهلك:
سعر كيلو الفراخ البيضاء: 76 وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 93 -100 جنيه للكيلو.
الأوراك: بين 85- 95 جنيها للكيلو.
البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 175-210 جنيهات للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.
سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل: 35-50 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء : 60 جنيهًا في المزرعة، و65-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.