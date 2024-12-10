أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 12:44 م

استقرت أسعار الدواجن اليوم سواء كان سعر المزرعة أو سعر المحلات للمستهلكين، إذ سجلت بدءا من 72 جنيهًا في المزرعة لتكون شبه مستقرة لمدة 3 أيام.

وفيما يلي أسعار الدواجن اليوم للمستهلك:

سعر كيلو الفراخ البيضاء: 76 وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 93 -100 جنيه للكيلو.

الأوراك: بين 85- 95 جنيها للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 175-210 جنيهات للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 35-50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 60 جنيهًا في المزرعة، و65-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

