النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان، وذلك في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

انتقل فريق أعضاء النيابة العامة إلى قسم حلوان حيث قام بتفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، مع التأكد من خلوها من أي انتهاك لخصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى آراء عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، حيث أبدوا ارتياحهم ولم يبدوا أية شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وتواصل النيابة العامة تباعًا تنفيذ عمليات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في حماية الحقوق والحريات، ورصد أية شكاوى ترد بهذا الخصوص.