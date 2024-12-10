«الرعاية الصحية» توقع وثيقة إطلاق مشروع «الرعاية المتمركزة حول المرضى» بالتعاون مع JICA

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توقيع وثيقة إطلاق مشروع «الرعاية المتمركزة حول المرضى»، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) حتى عام 2027.

وتأتي الوثيقة كأحد ثمار نجاح مشروع تعزيز الجودة في المستشفيات بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى اليابانية JICA.

هذا وقد شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، توقيع وثيقة مشروع «الرعاية المتمركزة حول المرضى»،، وقد مثَّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع الوثيقة الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، فيما مثَّل وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، السيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في مصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشروع «الرعاية المتمركزة حول المرضى»، يعكس التعاون المثمر بين الهيئة ووكالة JICA، التي تُعد من أبرز الشركاء الدوليين الداعمين لجهود مصر في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية متميزة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن المشروع يستمر حتى 2027 ويتضمن تنفيذ برنامج توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد المستشفيات الكبرى في اليابان، لنقل الخبرات اليابانية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وجودة الخدمات الصحية، وذلك «كأبرز ثمار المشروع»، منوهًا أن التعاون مع JICA يشمل تدريب الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن إيفاد بعثات للتدريب العملي في اليابان، مما يساهم في بناء قدرات الكوادر الصحية المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المشروع يركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس للنظام الصحي، إضافة إلى تعزيز مفاهيم "الرعاية المتمركزة حول المريض" بمشاركة وزارة الصحة والسكان وجميع هيئات الصحة "الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية، التأمين الصحي الشامل، الشراء الموحد، الدواء المصرية".

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على دور جايكا كشريك نجاح في تحديث نظم الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لتوطين أحدث الخبرات الدولية كوْن اليابان أبرز شركاء التنمية في مصر، لافتًا إلى أهمية توثيق ونشر قصص نجاح التعاون المصري الياباني في مجالات الرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب ممثلوا جايكا، عن اعتزاز وكالة التعاون الدولي اليابانية بالشراكة طويلة الأمد مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأشاروا إلى أن المشروع الجديد يمثل استكمالًا للجهود الناجحة التي بُذلت في المرحلة الأولى، مؤكدين أن الوكالة ملتزمة بدعم الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تطبيق الممارسات اليابانية المتقدمة في إدارة الجودة، مثل نظامي "5S" و"Kaizen"، وهو ما يسهم في تطوير نظام صحي مستدام ومتميز في مصر.

وأثنوا على جودة تنفيذ المشاريع اليابانية والطرق المبتكرة التي تم اعتمادها في تحسين النظام الصحي في مصر، مشيرين إلى أن هذه المشاريع أسهمت في تحقيق نتائج فريدة وإحداث تأثير إيجابي ملموس.

هذا وقد حضر توقيع وثيقة إطلاق مشروع «الرعاية المتمركزة حول المرضى» من وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) السيدة إيتو تامومي، ممثل JICA، والدكتور أحمد الجيزي، مسؤول برامج الصحة لوكالة جايكا في مصر.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية كلّا من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتورة مي أبو الفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي.

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