بحوزتهما 16.6 طن خام.. ضبط سائقين في البحر الأحمر بتهمة التنقيب عن الذهب

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سائقين أثناء قيادتهما سيارتين نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم محملتين بكمية من أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب، بلغ وزنها 16.650 طن.

وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا متخصصًا في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وأن المضبوطات بحوزتهما هي نتاج أعمال التنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.