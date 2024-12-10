وفد المجلس القومى للمرأة يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

أشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بجهود وزارة الداخلية فى تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل اعلاءا لقيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهن لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهن تمهيداً لإعادة اندماجهن فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وجاء ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها وفد من المجلس القومي للمرأة والذى ضم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس وكل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والسيدة نيفين جامع والمهندسة ماريان عازر والمستشارة مروة هشام بركات عضوات المجلس، وعدد من قيادات وممثلى الأمانة العامة للمجلس، لقطاع الحماية المجتمعية بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك فى إطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة ، واستمرارا للتعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية.

وقد أشادت رئيسة المجلس بمبنى الحضانة الخاصة بمركز الإصلاح والتأهيل ، وبمنشآت المركز الطبى وتجهيزاته الطبية التى تعكس اهتمام الوزارة بالجوانب الإنسانية للنزلاء والنزيلات، بجانب تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء والنزيلات وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى .

وركز اللقاء على استعراض سبل التأهيل والإصلاح التي تُطبق داخل المركز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث قام وفد المجلس بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية ، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزيلات.

كما تفقد وفد المجلس أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء، بجانب تفقد مبنى التأهيل والتعليم الفنى ، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب ، كما تمت مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزيلات ، نزلاء" ، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.