كوريا الجنوبية: حزب الرئيس يناقش الإطاحة به في فبراير أو مارس

قال حزب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه يجري مناقشات حول عزله المحتمل في فبراير أو مارس.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الأسبوع الماضي نظامًا عسكريًا في البلاد، والذي أطيح به في البرلمان الكوري الجنوبي، وقد تجرى انتخابات مبكرة في أبريل أو مايو.

وأصدرت وزارة العدل في كوريا الجنوبية الإثنين قرارا بحظر سفر الرئيس يون سوك يول الذي يخضع لتحقيق جنائي لمواجهته اتهامات تتعلق بالخيانة وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية بالبلاد يوم الثلاثاء الماضي، وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وتشهد كوريا الجنوبية منذ يوم الثلاثاء الماضي حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة حيث قال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.