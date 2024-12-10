وزير العمل يعلن استخراج شهادات "مزاولة حرفة" للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الوزارة في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة في مواقع العمل بجميع المحافظات.

وبدأت هذه المبادرة في مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ومشروع الضبعة النووي بمرسى مطروح، ليتم اليوم الإعلان عن تنفيذها في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة.

وأكد الوزير، أن 700 شهادة جديدة تم استخراجها لعمال الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم والرعاية لهم، فضلاً عن توفير التأمين الصحي لهم.

وأضاف، أن هذه الشهادات، التي تُمنح بالمجان بعد اجتياز اختبارات تشرف عليها الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، أصبحت من الشروط الأساسية للتأمين الصحي، كما تساهم في تأكيد امتلاك العمال المهارات اللازمة للانتقال إلى أعمال أخرى سواء داخل أو خارج البلاد، أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات التعيين.

وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تقديم الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد المهندس محمد كمال، مدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، أن عملية الاختبارات واستخراج الشهادات بدأت بالعاملين بشركة "أوراسكوم" في مشروع المترو الجديد بمنطقة أبو قير. وقد استهدفت العملية 700 عامل في المشروع. وأشار إلى أنه تم تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية فور استخراج الشهادات، بهدف تسهيل تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وشارك في متابعة الاختبارات واستخراج الشهادات ريهام رجب عبد الحليم من الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والمهندس محمد عبد الحكيم، والدكتور محمد صلاح من الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأمل الجيوشي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية عمل الإسكندرية.