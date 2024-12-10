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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية بسبب "نزيف دماغي"

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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أعلن المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو اليوم الثلاثاء أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) خضع لعملية جراحية بعد إصابته بـ"نزيف دماغي" وهو حاليا "في حالة جيدة".
وقال المستشفى - في بيان نشر على حساب "لولا" على منصة "إنستجرام" - "جرت العملية دون حدوث مضاعفات"، مضيفا أن هذا النزيف مرتبط بالحادث الذي تعرض له لولا في منزله يوم 19 أكتوبر الماضي.
وأورد راديو فرنسا الدولي أن "لولا" سقط في منزله في أواخر أكتوبر، وعانى من نزيف بسيط في المخ وصدمة في مؤخرة رأسه تطلبت عدة غرز. وأظهرت الاختبارات في أوائل نوفمبر أن حالته مستقرة.
 

الرئيس البرازيلي نزيف دماغي