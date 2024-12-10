تنظيم التدريب التفاعلي لبناء قدرات أعضاء ومنسقي وحدة مناهضة العنف جامعة بنى سويف

نظمت وحدة مناهضة العنف بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لبناء قدرات أعضاء الوحدة وأعضاء هيئة التدريس منسقي الوحدة بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وذلك بهدف تنمية مهارات الأعضاء على تنفيذ إختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف بالجامعة وتفعيل دورها لدعم المرأة والفتاة وجميع منتسبي الجامعة داخل الحرم الجامعى وتفعيل الشراكات لضمان فعالية عمل الوحدة والقدرة على التميز فى الأداء.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة غادة عاطف مدير الوحدة بالجامعة والدكتورة جمانة رمضان عضو تنفيذي بالوحدة، والدكتورة شيماء نعيم المدير العام للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، و الأستاذة نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، وضم التدريب الدكتورة غادة طوسون مدير مدير وحدة مناهضة العنف بجامعة بني سويف التكنولوجية ، وأعضاء الوحدة ، و الدكتورة نجاح التلاوى مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، وأعضاء وحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا.

وخلال التدريب، تم تقديم شرح مفصل لدور وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة في نشر الوعي، وأهمية وجود وحدات داعمة داخل الجامعات، باعتبارها قناة دعم هامة للطلاب، مع التركيز على الدعم النفسي الذي تقدمه الوحدات للطالبات. وماهو دور الوحدة فى تلقى الشكاوى وتقديم الحلول والدعم الكامل للطلاب.

كما تم التعريف بالمفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة والتمكين ومحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية ، ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ، ونتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبيعة اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآلية عملها داخل الجامعة ، ودور الوحدة فى تنمية المجتمع الخارجى و فى تلقى الشكاوى والتعامل معها بسرية تامة.