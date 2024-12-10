بالفيديو.. تفاصيل انطلاق أول حصة لشطرنج المدارس على مستوى الجمهورية

كشف محمد خلاف، رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج، تفاصيل انطلاق أول حصة لشطرنج المدارس على مستوى الجمهورية من محافظة الغربية، قائلًا: "إن هناك قرارا بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس وتنظيم مسابقات وفعاليات، ويتم الإعداد حاليًا لأن تكون مادة دراسية للطلاب".

وأضاف "خلاف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد المصري للشطرنج من حقه دخول المدارس بناءً على هذا القرار، حيث يتم تدريس الشطرنج في المدارس من خلال منهج هولندي.

وتابع، أن حصة الشطرنج تم وضعها ضمن حصص التربية الرياضية، لكن إدراجها من ضمن المناهج الدراسية فإنه يتبقى 30% من الأمر.

وأردف، رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج، أن الدكتور باسم امين هو رقم 1 عربيًا وإفريقيًا وله تصنيف كبير على مستوى العالم والغربية من طبعها تحب الشطرنج، ونعمل منذ عامين ونصف على البطولات وإدراج الشطرنج بالمدارس المصرية وهو ما تم تداوله في مجلس النواب.

وأكمل، أن الاتحاد العالمي للشطرنج سيأتي يوم 15 ديسمبر الجاري لكي يدرب الأشخاص على منهج الشطرنج الذ سيتم تدريسه.