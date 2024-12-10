وكيل زراعة البحيرة يتفقد مشروع "عاداة" للثروة الحيوانية بكفر الدوار.. صور

تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، مشروع "عاداة" للثروة الحيوانية، في سيدي غازي بكفر الدوار، في إطار خطة النهوض بالمشروع ، وذلك بحضور المهندس خيرى الجعفرى مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، و الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة هدى متولى نصر عميد كلية الزراعة، محمد أبو زيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس ممدوح جبر مدير المشروع.

وقال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة، أن هذا المشروع يعد من المشروعات التابعة لمحافظة البحيرة، وهو من المشروعات التى لها أهميه اقتصادية فى توفير السلع الغذائية والحيوانية الهامة للأمن القومى المصرى حيث انه به مزارع إنتاج حيوانى (تسمين ـ حلاب ـ عشار) وبه المشروعات التى تقوم على وجود هذه الحيوانات منها مصنع جبنه.

وكان المهندس حسن موافى سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة قد قاموا بتفقد المشروع على الطبيعة لمعرفة المعوقات والمشاكل التى تعوق المشروع وكيفية العمل على زيادة الإنتاج، وإنه سيتم تطوير مشروع "عاداه" للثروة الحيوانية، الذى يضم نشاط إنتاج زراعي وحيواني وإنتاج ألبان على مساحة 659 فدانا بكفر الدوار، مضيفًا أنه تم دعم مزرعة "عاداه" للإنتاج الحيواني بالعدد الكافي من الرؤوس والسلالات الجيدة التي تمتاز بالتأقلم مع المناخ وغزارة الإنتاج وجودته.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المزرعة حاليا بها عدد 907 رأس وبيانها 259 أبقار و 50 جاموس و 72 رضيع بقرى و 15 رضيع جاموس و 452 فطام بقرى و 54 فطام جاموس و 2 حرز نيابة و 3 دواب ليصبح الاجمالى 907 منهم 642 إناث و 265 ذكور ، وقد تم المرور على عنابر المواشى وتفقد حالتها على الطبيعة.

وتحدث الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، عن إمكانية رفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب 1000 رأس ماشية، وإنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف، وتقليل النفقات وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة العلف، وتشغيل مصنع منتجات الألبان بالجبن والألبان بمشتقاتها، وإنشاء مزرعة للبط داخل المشروع، مضيفا أنه تم تفقد مشروع الإنتاج النباتى من بنجر السكر والقمح حيث يمتلك المشروع 488 فدان تم زراعة 300 فدان قمح ، و 138 فدان برسيم، و 50 فدان بنجر السكر.

وأشار إلى إمكانية إدخال بعض المحاصيل لإنتاج العلف الأخضر للحيوان، وإدخال منظومة الزراعة الآلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في اختيار أفضل أنواع التقاوي المستخدمة في الزراعة ، كما تم اخذ عينه من مياه الصرف لتحليلها ومعرفة نسبة الملوحة بها بواسطة معمل تحليل المياه ، كما أوصى بزراعة جزء من ارض المشروع بزراعات بستانية مع تشغيل مصنع الألبان.

وأكد وكيل الوزارة، أن دورنا جميعا هو الحفاظ على صحة الحيوان بحمايته من الأمراض التناسلية عن طريق ربط الدراسة النظرية بالتطبيق بما يخدم تنمية قطاع الثروة الحيوانية والمساعدة على رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية لحيوان المزرعة عن طريق الأبحاث المعملية والحقلية.

وكان قد تم تفقد المشروع على الطبيعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ، وتفقد كافة العنابر بداية من التسمين والتربية والإناث والرضع والفطام والمستورد والبلدي وغيرها ومعاينة الماشية على الطبيعة والمحلب وبعض المباني المتهالكة لبحث إمكانية الاستفادة منها كما تم زيارة الأرض الزراعية التابعة للمشروع ومعاينة التربة والزراعات القائمة.