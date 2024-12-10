بالفيديو.. دبلوماسي أسبق: السادات حذر الأسد من الانفراد بالسلطة

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مَن يريد خلق الفوضى في منطقتنا، ومصر إحدى الدول القليلة في المنطقة التي تقف على أقدامها بفضل الوفاق القومي المصري.

وقال "بيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أبرز الدول العربية التي لا زالت تنعم بالأمن هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر، وتونس، موضحًا أن هناك مشكلة في السودان وانقسام الجيش على نفسه ومشكلة في ليبيا حول البترول وانقسام في العراق بين سني وشيعي وعلوي، وهو ما حدث في سوريا حيث الفوضى الخلاقة.

وتابع: "كان لدي أمل حول السوريين باعتبارهم أعقل شعوب الدول العربية، فأنا دخلت وزارة الخارجية في 1961 وقت الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا وكان معي 6 سوريين في دفعتي".

وأردف، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حذر حافظ الأسد من الانفراد بالسلطة، قائلًا: "قعد على نفسهم 60 سنة، وكان يحضر ابنه باسم للحكم ولكنه قتل في حادث قد يكون مدبرا، وبعده جاء بشار وهو طبيب لم يكن سياسي ولكن كبروه وأخد الموضوع هواية في الأول وبعدين عجبته القعدة، لأن اللي بيقعد على الكرسي بيلزق".

وأكمل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه زار سوريا أكثر من مرة لنقل الخبرات، موضحا أنه كان يتحدث في السياسة أثناء جلوسه بالفندق ما دفع السوريون الموجودين معه لمغادرة الجلسة، لأن من يتحدث في السياسة يدخل السجن في اليوم التالي.