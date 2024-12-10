رويترز: جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد 25 كم من دمشق

اقترب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من العاصمة السورية دمشق لمسافة 25 كم حيث وصل إلى منطقة قطنا التي تقع أجزاء منها في المنطقة العازلة، بين إسرائيل وسوريا.

وأكدت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين إقليميين ومصدر أمني سوري، أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى قطنا.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا نفى فيه اقترابه من العاصمة دمشق بمسافة 25 كم، قائلًا إنه يعمل فقط داخل المنطقة العازلة على الحدود بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان المحتلة.

قال العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، على منصة إكس: "التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام التي تزعم أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم أو تقترب من دمشق غير صحيحة تمامًا".

وأضاف أدرعي: "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي موجودة داخل المنطقة العازلة وفي مواقع دفاعية بالقرب من الحدود من أجل حماية الحدود الإسرائيلية".

وشن جيش الاحتلال أمس الاثنين غارات جوية مكثفة استهدفت تدمير عدد من المنشآت والمواقع العسكرية التابعة للجيش السوري، بعد أقل من يومين على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقصف جيش الاحتلال أمس الاثنين، ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ومقر إدارة الحرب الإلكترونية بالقرب من البهدلية في دمشق، بالإضافة إلى مطار المروحيات في منطقة عقربا في دمشق.

بالإضافة إلى قصف منطقة شنشار جنوبي حمص، ومطار القامشلي في ريف الحسكة الشمالي، والفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي بريف الحسكة، ومركز البحوث العلمية في منطقة برزة، ومركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة.