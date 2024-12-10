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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في السياسات الدولية: هناك ترتيبات تتم للإجهاز على سوريا

سوريا
سوريا
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قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الفصائل المسلحة التي دخلت دمشق لا تدرج ما يدور من حولها، وربما لا يعي النوايا والمخطط الإسرائيلي الذي كان يعرف تماما أنه بمجرد سقوط نظام بشار الأسد تنهار مؤسسات الدولة كاملة وليس فقط سقوط عائلة.

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن دمشق دولة عريقة ولها ثقل، وكان من المفترض أن يتم تسليم السلطة بشكل سلس، ويحرص الجميع على ضبط الحدود والسيطرة على الدولة، ولكن هذا لم يحدث ولا أحد يدرك النوايا الإسرائيلية العدوانية الخبيثة تجاه الدولة السورية.

وتابع، أنه من الواضح وجود ترتيبات ما تتم للإجهاز تماما على سوريا، وإخراجها من معادلة الأمن نهائيا، مشيرا إلى أن هناك غطاءً أمريكيًا للعمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية، فدولة الاحتلال تستهدف في المقام الأول إخراج الجيش العربي السوري من معادلة الأمن الإقليمي.

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