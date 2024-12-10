ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25244 طن شملت: 8979 طن يوريا و50 مولاس و6550 طن علف بنجر و502 طن رمل زجاجي و7313 طن أسمنت معبأ و922 طن كلينكر و928 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41218 طن شملت: 11455 طن ذرة و1500 طن قمح و600 طن سكر و1680 طن زيت طعام و11960 طن خردة و7878 طن حديد و3662 طن فول صويا و1106 طن خشب زان و236 طن ابلاكاش و3839 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1141 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 67 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1184 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28645 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160401 طن.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6017 حركة.