بالفيديو.. أستاذ اقتصاد توضح تفاصيل خسائر وأرباح 59 هيئة اقتصادية في مصر

قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه بالرجوع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2023، وهو ما تم مناقشته في البرلمان، حيث إن التقرير كان عن الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة، مشيرًا إلى أن موازنات الهيئات الاقتصادية كانت حينها 3600 مليار جنيه.

وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه تم ملاحظة 39 هيئة حققت أرباحا في حدود 192 مليار جنيه في حين أن هناك 16 هيئة خسرت 14 مليار جنيه، موضحًة أنه تم تحديد الهيئات الخاسرة والتي كان أبرزها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق والخسائر تراكمت في هذه الهيئات على وجه الخصوص.

وتابعت، أن هذه الهيئات حصلت على منح ومساهمات من الخزانة العامة للدولة والتي بلغت 452 مليار جنيه، موضحة أنه نتيجة لذلك أوصى الجهاز المركزي بضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق من أجل ترشيد الإنفاق وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.