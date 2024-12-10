بعد افتتاحه.. الفنون الشعبية تحيي أولى حفلات المسرح الصيفي بطور سيناء

شهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، أمس الاثنين، أولى حفلاته الفنية، بعد افتتاحه أمس الأول، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن الحفل فقرات استعراضية مميزة قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الطور، ومنها: "مرحب بالزوار، الحجالة، مصر أم الدنيا، صعيدي، سمسمية، نوبة"، واختُتمت الفعاليات بعرض "التنورة" تصميم وتدريب أسامة إبراهيم.

شهد الحفل عددا كبيرا من أهالي مدينة الطور، ونفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم وبحضور منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المسرح الصيفي بطور سيناء، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب السيد، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من شيوخ القبائل والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأحيا حفل الافتتاح الفنان أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي الطور التلقائية والفنون الشعبية أطفال.

وتبلغ المساحة الكلية للمسرح 11 ألف متر مربع، وشملت أعمال التطوير خشبة المسرح، وصيانة كراسيه، حيث يسع 2000 مشاهد، إلى جانب إضافة مبنى الغرف الإدارية بجوار خشبة المسرح، ومبان وقاعات خدمية منها: قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب، وآخر للمرأة، ومبان أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور، والخدمات التشغيلية للموقع، بالإضافة لأعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

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