ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار العباسية لـ 6 متوفين والبحث عن مفقودين

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار الوايلي لـ6 متوفين فيما أصيب 3 آخرون، ويستمر البحث عن 2 مفقودين.

انهيار عقار الوايلى

تواصل قوات الإنقاذ البري والحماية المدنية البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء إلى موقع انهيار عقار الوايلي المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص المبدئي أن العقار المنهار في منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلي، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.