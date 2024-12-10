موهبة غنائية.. «إسلام» من دراسة التجارة إلى عالم الطرب والموسيقى

استطاع إسلام محمد إبراهيم، البالغ من العمر 25 عامًا، أن يدمج بين الدراسة والفن في لفتة فنية مميزة، لينطلق في سماء الفن ويحصد ثمار سنوات التحدي بالفوز في العديد من المراكز الفنية المختلفة على مستوى القاهرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وكان هذا من خلال تطوير نفسه ومهاراته في كلا المجالين، واكتساب المزيد من الخبرات لينال إعجاب الجميع.

يقول «إسلام»: «بدأت رحلتي مع الغناء وأنا في سن 11 سنة، حيث كنت أشارك في الأنشطة المدرسية، وأقوم بالبروفات لحفلات المدرسة، وأول مرة ظهرت على المسرح كانت في نفس السن في مسرح مدرسة السعيدية وكانت تجربة مميزة استفدت منها كثيرًا؛ وبدأت أقدم حفلات داخل المدرسة بدعم من أخي الكبير حسام، حيث إنه كان مثلى الأعلى وكان موهوبًا أيضًا وعلمني الكثير».

وتابع: «مع مرور الوقت قررت تطوير مهاراتي الموسيقية وتعلم المزيد عن الموازين والمقامات الموسيقية، فتوجهت إلى دار الأوبرا المصرية وبدأت تعلم المقامات الموسيقية مع الدكتور عمرو ناجي الذي كان مؤمنًا بموهبتي ودعمني كثيرًا وفي وقت قصير وجهني إلى الدكتور عبدالوهاب السيد، مدير مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا، لكي يسمعني ومن هنا انضممت إلى المركز، وبدأت أولى حفلاتي كمشارك في كورال».

وأضاف: «في الحفل الثاني لي أصبح لي أغنية خاصة وقدمتها كصوت منفرد (صولو) وكان الأمر صعبًا بسبب رهبة المسرح ولكن بفضل خبرتي السابقة تمكنت من إثبات نفسي، ومنذ ذلك الحين بدأت أشارك في حفلات صولو في كل فعاليات المركز، وفي آخر سنة دراسية لي في الجامعة انضممت إلى فريق كورال الكلية وبدأنا التحضير لحفل كبير شارك فيه جميع كليات جامعة حلوان؛ وكان هناك تنافس شديد بين الفرق وكنت من أوائل من تم اختيارهم للغناء الفردي، وشاركت في الحفل الذي أقيم في مسرح الهوسابير بوسط البلد، وحصلت على المركز الأول في الغناء الفردي بكلية التجارة».

أردف: «بعد هذا النجاح تم اختياري للانضمام إلى منتخب الجامعة وشاركت في مهرجان إبداع في موسمه التاسع عشر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في عام 2021. ومنذ ذلك الوقت وأنا أواصل التواجد في عدة فعاليات وأسعى للاستفادة القصوى من كل فرصة».

ويختتم إسلام حديثه قائلًا: «أنا واثق من موهبتي في الغناء وأعمل جاهدًا لتحقيق حلمي وأطمح في يوم من الأيام أن تصبح أغنياتي جزءًا من حياة الناس وأن أحقق ما حلمت به طوال الوقت، لأنني أعيش وأستمتع بما أفعله».