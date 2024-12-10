بالفيديو.. الأرصاد: طقس مستقر وارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأيام الحالية مستقر تمامًا ودرجات الحرارة تسجل أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بمعدل درجة تقريبًا، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الحالية على جنوب الصعيد والتي وصلت إلى 29 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير سواء في محافظات شمال وجنوب الصعيد وتسجل أقل من القاهرة الكبرى وتسجل حول 10 درجات في جنوب الصعيد.

وتابع، أن القاهرة خلال ساعات الليل تسجل ما بين 14 و15 درجة مئوية، موضحًا أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تُسبب ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، بجانب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، بينما تسجل على محافظات الصعيد 29 درجة مئوية وهو ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن اليوم يسود طقس مائل للدفء خلال فترة النهار، خاصة في فترة الظهيرة؛ ولكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل الصغرى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأوضح، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية التي تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، محذرًا من أن الشبورة هذه الفترة ستكون كثيفة ومع دخول فصل الشتاء قد تصل أحيانا لحد الضباب، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرًا من الانخداع بحالات الدفء الاستثنائية وعدم تخفيف نوعية الملابس، قائلًا: "احنا خلاص على أعتاب فصل الشتاء بشكل رسمي".