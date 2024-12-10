النيابة العامة تنتقل لمعاينة عقار الوايلي المنهار

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع عقار الوايلى المنهار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثتي المتوفين وتشيكل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرو بالانهيار من عدمه.

عقار الوايلي المنهار

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون إثر انهيار عقار الوايلي، وتقوم قوات الأنقاض الإنقاذ البري والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلي، لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص المبدئي أن العقار المنهار في منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الانقاض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلي، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.