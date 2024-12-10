اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة

اكتمل النصاب القانوني، لعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وهي التي تشهد الإعلان عن فوز قائمة المهندس هاني أبو ريدة، بإدارة الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة منفردة، حيث لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتم فتح باب التسجيل لعمومية الجبلاية، في التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ساعتين، ليكتمل بعدها النصاب القانوني، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 106 ناديا.

وتضم قائمة المهندس هاني أبوريدة وكل من خالد الدرندلي نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، محمد الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وهو المجلس الذي سيدير الكرة المصرية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة الميزانية، واعتمادها في حالة الموافقة عليها، يعقبها إعلان تولي مجلس أبو ريدة، إدارة اتحاد الكرة، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة منذ الصباح إلى مقر مش وف الهدف للمشاركة في العمومية.

كما تواجد المهندس هاني أبو ريدة وقائمته استعدادا لتولى المهمة رسميا بعد الفوز بالتزكية في الانتخابات.

بدء التسجيل في عمومية لاتحاد الكرة

فتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستمر التسجيل لمدة ساعتين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية .