إزالة 21 إشغالا مخالفا في دمياط الجديدة

تم تنظيم حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحى الثانى بمدينة دمياط الجديدة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز المدينة ومديرية أمن دمياط وقسم شرطة التعمير بالمدينة فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال فورى، بالإضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة من الباعة الجائلين بجانب رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء وخطوط التنظيم.

وتم إزالة الإشغالات والتحفظ عليها وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء بالمدينة وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة.

ونوه إلى أن هذه الحملات تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز واللجنة المختصه بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة وادارة شرطة المرافق بدمياط وقسم الشرطة بمدينة دمياط الجديدة .